Швейцарская разведка оценила военный потенциал России

Военный потенциал России в ближайшие месяцы будет возрастать. В то же время Соединенным Штатам Америки и государствам Европы стало сложнее оказывать военную помощь Украине, говорится в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации.

Доклад спецслужбы размещен на официальном сайте ведомства. Аналитики отмечают, что сейчас время играет в пользу России

Немецкий аналитик и журналист Юлиан Репке ранее заявил: новый пакет американской помощи не остановит продвижение Вооруженных сил России на Украине. У Вашингтона своя точка зрения: 21 октября стало известно, что США выделяют новый пакет военной помощи Киеву в размере 400 миллионов долларов.