Мировые средства массовой информации пристально следят за саммитом в Казани. Высказывается много предположений и оценок, но часто звучит мысль, что БРИКС - серьезный вызов Западу. В частности, говорят о завершении его финансовой гегемонии.

Как бы ни старались в Вашингтоне сделать вид, что саммит БРИКС в Казани Соединенные Штаты не волнует, верилось в это, конечно, с трудом. Отсюда и такое внимание со стороны западной прессы, которая, разумеется, не обошла это крупнейшее мероприятие стороной.

"Я думаю, что, в первую очередь, задача Владимира Путина в эти трудные для него времена показать, что Россия не изолирована. Что Запад не достигает этой цели", - отметил Кристоф Ваннер, журналист "Welt".

Это и так уже всем давно понятно, поправляет немецкого коллегу CNN, пытаясь в своей редакционной статье предугадать то, что будут обсуждать лидеры БРИКС и приглашенные гости:

"Путин – и его близкий партнёр и лидер самой влиятельной страны БРИКС Си Цзиньпин – будут продвигать в ближайшие дни идею о том, что это Запад изолирован в мире со своими санкциями и альянсами, в то время как мировое большинство поддерживает стремление России и Китая бросить вызов глобальному лидерству Америки".

"Это не просто саммит. Это эквивалент Бреттон-Вудской конференции после Второй мировой войны, которая дала американскому доллару статус резервной валюты во всем мире. А эта встреча БРИКС означает смерть этой системы", - говорит Клейтон Моррис.

Американский журналист Клейтон Моррис, конечно, торопит события. Но в какой-то степени он, безусловно, прав. Доминированию доллара и США в мире приходит конец. И сами Штаты для этого сделали немало. Заморозка российских активов. Санкции, введенные в связи с Украиной, которая для Запада теперь, как чемодан без ручки. Хотя в Киеве, конечно, продолжают надувать щеки. Мол, победа будет за нами. Только дайте еще денег и оружия. Лишь бы война продолжалась, на которую украинские националисты уже призывают мобилизовать не только тех, кому уже исполнилось 18. Но и 14-летних подростков.

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