Зеленский предложил первый шаг к завершению конфликта на Украине

Зеленский заявил, что взаимное прекращение ударов России и Украины по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы конфликта. Об этом во вторник, 22 октября, сообщает издание The Financial Times.

По словам Зеленского, такое соглашение стало бы "значительным шагом" на пути к деэскалации.

В сентябре Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что ударами ВС РФ уничтожены все тепловые электростанции на Украине, а также разрушена большая часть гидроэлектростанций.