Байден заявил, что Трампа нужно "посадить"

Джо Байден заявил, что Дональда Трампа "посадить". С таким предложением в среду, 23 октября, президент США выступил в штабе демократов в Нью-Гэмпшире.

Байден, впрочем, тут же уточнил, что его предшественника стоит "посадить политически". Американский лидер уверен, что Трамп может воспользоваться постановлением Верховного суда об иммунитете и "физически устранить" того, кто, по его мнению, представляет угрозу для него.

Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырёх уголовных дел. Сам политик называет их попыткой Демпартии повлиять на выборы.