Зеленский призвал не наносить удары по энергообъектам

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине.

Как пишет Financial Times, Зеленский призвал к варианту, когда "мы не атакуем их (российскую) энергоинфраструктуру, они не атакуют нашу". Он предположил, что это поможет деэскалации конфликта с Россией.

При этом политик вновь отверг возможность любого обсуждения мирного соглашения с Москвой в обмен на признание российского суверенитета над Крымом, Донбассом и Новороссией.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков напомнил, что "энергообъекты (имеют) иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны". Так он ответил на вопрос о том, планируют ли российские бойцы бить по энергетическим объектам Украины зимой. Прежде подобных ударов не наносили в зимнее время из гуманитарных соображений.

Украине необходимо восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру и создать децентрализованные мощности по производству энергии. В ООН отмечали, что это требует ощутимых финансовых вливаний, но профильному учреждению всемирной организации не хватает средств, чтобы помочь Украине.