Пропавший в Англии автомобиль премиум-класса нашли в Сибири

Премиальный кроссовер Land Rover Discovery Sport, похищенный у жителя Великобритании, обнаружен в Иркутске.

Во время регистрации машины в органах ГАИ сотрудник инспекции усомнился в законности ее нахождения в России.

"Проявив бдительность, сотрудники полиции инициировали проверку транспортного средства", - сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Правоохранители подтвердили, что Land Rover был похищен у жителя Великобритании. Как показала экспертиза, номера кузова и движка машины не перебиты и являются оригинальными.

В Соединенном Королевстве по факту угона внедорожника возбуждено уголовное дело. Автомобиль находился в международном розыске.

Полиция Иркутска уже связалась с британскими коллегами, чтобы вернуть кроссовер владельцу. Машина пока стоит на арест-площадке.