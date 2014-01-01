Задание — поразить три мишени: как танковые экипажи проходят боевое слаживание

С каждым днем в российских регионах всё больше добровольцев приходят на отборные пункты, чтобы заключить контракт с Минобороны. Перед отправкой в зону СВО новобранцев ждет серьезная подготовка.

— Равняйсь! Смирно! Сегодня проводится третье контрольное упражнение по боевым стрельбам из танка Т-72.

Задание командира: поразить три типа мишеней на расстоянии до двух километров. Но сначала нужно оперативно уложить внутрь танка боекомплект: пулеметные ленты и снаряды для основного орудия калибра 125 мм.

Сварщик из Челябинска, спортивный тренер из Башкирии, и десантник, уже воевавший в Крыму в 2014-м. Теперь они: наводчик, механик и командир Т-72Б3. Эти ребята знакомы друг с другом всего несколько месяцев, но им уже кажется, что знали друг друга всю жизнь.

Учения по боевому слаживанию танковых экипажей проходят новобранцы - военнослужащие российской армии, недавно подписавшие контракт с министерством обороны. Это люди самых разных профессий. Многим из них за 40, есть семьи, дети. Признаются: именно желание защитить своих и сподвигло на такое решение.

За работой добровольцев наблюдают инструкторы с реальным боевым опытом. У заместителя командира танкового батальона - позывной Дирижер - за плечами первая чеченская, Афганистан. Он отправится с этими экипажами в зону СВО, будет там нести за них ответственность. В том числе и перед самим собой. Поэтому внимательно следит, чтобы бойцы полностью выкладывались на таких занятиях

"По итогам учебных стрельб лучший экипаж будет награжден командирскими часами в полном составе. Это зависит от их навыков, как управлять танком. Этот стимул придуман командиром батальона нашего", - объясняет Дирижер.

Важно не только поразить мишени, но и натренировать максимальную взаимозаменяемость. В экстренной ситуации каждый из трех членов танкового экипажа должен уметь выполнить работу товарища.

Занятия на военном полигоне длятся несколько месяцев. Экипажи за это время отрабатывают стрельбу из орудий и учатся экстремальному вождению по пересеченной местности. На танкодроме для этого есть специальная трасса. Пять километров оврагов, подъемов и препятствий. Почти как на передовой.

Ребята говорят, танк - не автомобиль на ровной дороге, его всегда нужно держать на высоких оборотах и определять на слух, когда переключить передачу. Иначе заглохнет в самый неподходящий момент.

Танковые экипажи учатся именно на тех машинах, на которых впоследствии отправятся воевать. Этот танк ребята уже называют четвертым членом своей команды: именно на нем они будут выполнять уже не учебные, а боевые задачи, его перезаряжать, и его ремонтировать, если придется.

Это завершающий этап военных учений. Сейчас экипажи уже готовятся к отправке на фронт. Обещают вернуться с победой.