Скандал с Глюкозой в аэропорту получил неожиданное продолжение

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) снова в центре скандала. Не успела улечься шумиха вокруг ее выступления в Красноярске, где артистка странно себя вела на публике, из-за чего общественность сделала вывод, что она была нетрезва, как накануне, 22 октября, артистка оказалась оштрафована на пять тысяч рублей. Она отказалась пройти медосвидетельствование, когда ее в столичном аэропорту остановили правоохранители, заподозрив, будто она в состоянии наркотического опьянения.

Артистка, отметим, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сери "Инстаграм" опубликовала внушительный пост, в котором прокомментировала события. Она утверждает, что была просто уставшей после перелета и съемок, а пройти медосвидетельствование отказалась потому, что не хотела ничего делать без своих адвокатов.

"Понимая, что требование сотрудников незаконно и осознанно направлено на мою дискредитацию и унижение достоинства, я отказалась идти на освидетельствование", - заявила Глюкоза.

Певица сделала видеозапись разговора с сотрудниками, с которыми отправилась в суд. Там она пробыла еще несколько часов до вынесения приговора. А после суда Глюкоза отправилась на корпоратив, на котором гости прождали ее три часа.

Артистка утверждает, что вся эта история - дело рук некого влиятельного человека, желающего уничтожить ее. Имени его Глюкоза, впрочем, не назвала.

Интересно, что ситуация со скандалом вокруг артистки приобрела неожиданное продолжение. Судя по комментариям к публикации певицы, далеко не все пользователи Сети поддержали ее.

"А в чем проблема была пройти освидетельствование, если ты не употребляла? Зачем было отказываться? Пройди подтверди, что чистая, и свободны все", "Наталья, наркотики зло! Не хайпуйте на синих волосах и своей мнимой значимости", "Ну, судя по ее виду, они не напрасно проверяют", "В Красноярске тоже, видимо, подстава была? Как же это мерзко было в живую", "Ну, употребляет ведь она, это факт, вот и задержали", - высказались комментаторы.