ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли более 20 ударов беспилотниками по объектам ЖКХ Энергодара в Запорожской области.

В городе перебои электроснабжением и водоснабжением. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

"За прошедший день противник нанес более 20 ударов БПЛА по объектам жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры", - написал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Кроме того, противник атаковал Токмакский округ, Каменку-Днепровскую и Васильевку. В последнем населенном пункте поврежден фасад административного здания. Васильевская электростанция тоже была атакована, беспилотник был сбит на подлете, произошло возгорание, уточнил Балицкий.

В результате вчерашнего удара ВСУ по Энергодару есть одна жертва. Погибший – сотрудник автозаправки, где в результате атаки неприятеля загорелась газовая цистерна. В пресс-службе Запорожской АЭС заявили, что угрозы для станции нет.