Глава Пентагона признал неспособность ракет ATACMS ударить по базам ВКС России

Украина ударами американскими ракетами ATACMS не сможет достигнуть баз российских воздушно-космических сил (ВКС).

Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможности разрешения со стороны США ударов вглубь России.

Все дело в том, что Россия уде переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости ATACMS. При этом Остин добавил, что Украина может производить беспилотники с высокой дальностью полетов.

Ранее власти США заявили, что не снимает ограничения на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь России из-за риска эскалации.