Дрон "Хезболлы" попал в окно спальни Нетаньяху

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный 19 октября ливанской шиитской группировкой "Хезболла" по дому премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, повредил окно спальни в его резиденции.

Как сообщает радио Kan, попадание аппарата в здание "было прямым", при этом "дому был нанесен значительный ущерб". Однако самого Нетаньяху и его жены в резиденции в это время не было.

Сообщается также, что всего "Хезболла" запустила два беспилотника, однако второй дрон не добрался до премьерской резиденции, угодив в другое здание.

Ранее Нетаньяху заявлял, что ликвидация лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы была необходимым условием для достижения нынешних целей Израиля. Это, по версии израильского премьера, поспособствует возвращению жителей севера Израиля в свои дома, а также изменит баланс сил в регионе на долгие годы.

Между тем СМИ отмечают неспособность Соединенных Штатов повлиять на своего ключевого союзника на Ближнем Востоке — Вашингтон не в состоянии сдержать наступление Израиля в секторе Газа и Ливане.