Австралия присоединилась к учениям Японии и США Keen Sword

Силы самообороны Японии и ВС США начали проведение крупномасштабных совместных учений Keen Sword, которые проводятся каждые два года. На этот раз к учениям присоединятся ВС Австралии.

На маневрах будет отрабатываться штабная координация, совместные воздушно-десантные операции, комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, защита ключевых объектов инфраструктуры и отдаленных японских островов.

В учениях примут участие порядка 45 тысяч военнослужащих — 33 тысячи с японской стороны и 12 тысяч с американской. Сколько военных представят Австралию — не уточняется. При этом Япония и США задействуют 40 кораблей и 370 самолетов, сообщает Reuters.

14 октября на севере Европы начались двухнедельные масштабные учения ядерных сил НАТО "Стойкий полдень". В них принимают участие более двух тысяч военнослужащих из 13 государств. В Кремле подчеркнули, что в нынешних условиях "подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряженности".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег от создания азиатского аналога НАТО, о котором говорят японские власти. Дипломат отмечал, что "любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу".