Больной раком Светлане Дружининой стало хуже

Светлана Дружинина, несмотря на внушительный возраст, продолжает вести активный образ жизни. Она работает, путешествует, старается заниматься спортом. Однако, согласно некоторым данным, режиссер на протяжении нескольких лет борется с раком легких. Сообщается, что в августе ее госпитализировали. И вот сейчас Дружининой понадобилась врачебная помощь.

88-летняя Светлана Сергеевна на днях пожаловалась на сильные боли в области левой лопатки. Ей провели комплексное обследование. Оно показало, что болезнь прогрессирует, передает телеграм-канал SHOT. Режиссеру назначили лечение амбулаторно, она находится под наблюдением патронажной службы.

Напомним, известность на всю страну как к режиссеру к Светлане Дружининой пришла после выхода на экраны одной из самых успешных лент отечественного кино - эпопеи о гардемаринах. В ее творческой копилке - собственные яркие роли, работа над сценариями. Однако мало кто знает, что Светлана Дружинина могла бы стать балериной, однако серьезная травма руки поставила крест на ее танцевальных мечтах.