Вот это поворот: на Прилучного подали в суд жена и мать

В Сети распространилась информация, что иск на взыскание с Павла Прилучного алиментов на нетрудоспособного члена семьи подала его мама Любовь Юрьевна. Заседание назначено на середину ноября. По слухам, на такой же шаг пошла и Зепюр Брутян: актриса требует от мужа алиментов на годовалого сына Микаэля.

Однако подкованные в области права интернет-пользователи уверены, что таким образом Павел Прилучный хочет снизить сумму алиментов на старших детей, сына Тимофея и дочь Мию, рожденных от актрисы Агаты Муцениеце. Дело в том, что если по решению суда актер начнет выплачивать содержание маме и младшему сыну, то сумма алиментов для детей от бывшей жены уменьшится, отмечает телеграм-канал Dark Voice.

Напомним, что недавно состоялось судебное заседание по делу об определении места жительства Тимофея и Мии, иск по которому, к слову, подал Павел Прилучный. Пока решение оказалось на стороне Агаты Муцениеце. Все решится после экспертизы.