Ученик выстрелил из пневматического пистолета в школе на Ямале

Ученик школы города Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ) пришел в учебное заведение с пневматическим пистолетом. Подросток выстрелил, причинив себе травму. Об этом в среду, 22 октября, рассказали в региональном главке Следственного комитета России.

Как уточняет ведомство, ученик, демонстрируя другим школьникам принесенный с собой пневматический пистолет, произвел выстрел. Пулей причинен ушиб пальца на ноге несовершеннолетнему потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело, действиям руководства школы и охранной организации по обеспечению безопасности в учебном заведении дадут правовую оценку, сообщает РИА Новости.

Менее двух недель назад на Ямале произошел аналогичный случай. 10 октября девятиклассник пронес в школу в Новом Уренгое пневматический пистолет, который выстрелил внутри сумки. Пуля попала в пол, а потом рикошетом задела ученицу восьмого класса. Девочка отделалась ссадиной.

В декабре 2023 года восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии №5 в Брянске. Она убила одного человека и ранила еще пятерых, а после этого свела счеты с жизнью.