Попытки киевского режима диктовать свою волю Организации Объединенных Наций вызвали возмущение официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Чиновница резко ответила украинским властям, критикующим генсека ООН Антониу Гутерриша за решение принять участие в саммите БРИКС в Казани.

В эфире радио Sputnik Захарова поинтересовалась у Киева, "какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику".

Захарова подчеркнула, что Гутерриш воспользовался возможностью, которую ему предоставили, и принял участие в казанском саммите БРИКС, поскольку "он принимает участие в подобных мероприятиях, в похожих и в этом тоже".

Однако, как указала спикер МИД России, "для киевского режима это повод для истерики".

Представитель генсека ООН Фархан Хак ранее объяснил, что организация считает участие в казанском саммите БРИКС очень важным, ведь теперь объединение представляет практически половину населения Земли.

При этом желающих примкнуть к БРИКС немало, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что 13 стран хотели бы приобрести статус партнеров блока. Однако Казахстан воздерживается от подачи заявки. В Кремле заявили, что уважают выбор своего стратегического партнера и союзника.