Москвичей предупредили о росте цен на такси на 25%

Такси в Москве резко подорожает уже с 25 октября. Рост цен может составить до 30%. Среди причин – нехватка водителей такси, новые требования в законе о такси, введение страховок и проблемы с китайскими автомобилями.

О повышении цен на такси пишет газета "Известия". По данным источников издания, в середине октября таксистам стали приходить уведомления о предстоящем повышении тарифов. Цена за километр пути и минуты в "Яндекс Go" в тарифе "Комфорт" вырастет на 25% — с 12 до 15 рублей. А в цену подачи машины будут включены не 2 км и 6 мин, как было раньше, а 1 км и 3 мин пути. Кроме того, изменится стоимость минуты ожидания — с 13 до 15 рублей.

В пресс-службе Яндекс Go информацию об изменениях подтвердили. Агрегатор утверждает, что средний чек вырастет всего лишь на 3-4%. Впрочем, опрошенные газетой эксперты считают, что реальное повышение может составить до 30%. Такую цифру называет председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

По ее мнению, на рынке сейчас нет факторов, которые бы позволили остановить рост стоимости перевозок.

"Следует обратить внимание на отсутствие господдержки, за исключением программы обновления таксопарков в Москве, и недостаток мер по стимулированию отрасли в период санкционного давления", - заявила Зарипова.

Эксперты указывают на нехватку водителей, что сказывается на простое автомобилей. Кроме того, есть проблемы и с самими машинами. Таксопарки столкнулись с тем, что реальный ресурс китайских автомобилей, на которые таксопарки стали переходить два года назад, оказался почти вдвое меньше, чем у европейских и корейских авто. Если для последних обычный пробег до списания составлял 250-300 тысяч километров, то китайские машины на практике ходят 150 тысяч и даже меньше.

При этом, как говорит руководитель одного из таксопарков, обновлять парк машин стало трудно из-за высоких ставок лизинга. Одновременно поднялись расходы на обслуживание и запчасти. В целом стоимость владения машинами стала почти вдвое выше, чем год назад, подчеркивают участники рынка.