Путин встретится с президентом Венесуэлы в Казани

российский лидер Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро проведут переговоры 23 октября на полях саммита БРИКС в Казани.

Встреча запланирована в графике Путина, об этом утром в среду заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как ожидается, сегодня президент также встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Саммит БРИКС стартовал 22 октября, он продлится до 24 октября. В нем примут участие делегации 36 стран. Накануне Путин провел переговоры председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.