Собянин рассказал, как "Серебряное наставничество" поддерживает связь поколений

Городской проект "Серебряное наставничество" стартовал в Москве в середине марта 2023 года. Суть его в том, что участники "Московского долголетия" стали наставниками детей, оставшихся без попечения родителей.

Уже полтора года существует этот уникальный проект. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале рассказал о достижениях. В частности, он отметил пользу и ценность такого общения для ребят. Вместе участники проекта посещают экскурсии, фестивали и выставки, занимаются творчеством, кулинарией. Наставники проводят мастер-классы, обучают спортивным и настольным играм, организуют кинопросмотры.

Таким образом старшее поколение делится мудростью, своими семейными обычаями, теплом и любовью с теми, кто в этом нуждается.

Собянин подвел и предварительные итоги. Так, к проекту с его начала присоединились больше половины детей, живущих в центрах содействия семейному воспитанию. Состоялось свыше 500 различных мероприятий.

Отметим, что для взрослых участников заранее проводят подготовку: специалисты консультируют, как лучше общаться с детьми-сиротами, чтобы всем было комфортно. Пилотный этап проекта успешно прошел в Центральном и Южном округах столицы. Теперь участвовуют в нем все столичные центры содействия семейному воспитанию и 59 ближайших к ним центров московского долголетия.