Массовое отравление посетителей обвалило котировки McDonald's

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) начали расследование в связи с массовыми жалобами посетителей ресторанов сети фастфуда McDonald's Corp. У людей выявлены признаки инфицирования кишечной палочкой.

Заболели как минимум 49 человек, преимущественно в штатах Колорадо и Небраска. Один пострадавший умер, десятерым потребовалась госпитализация. Большинство заболевших сообщили, что перед проявлением симптомов они ели роял чизбургер в McDonald's. Предполагается, что источником инфекции стал лук — его изъяли для проверки.

На фоне сообщений о массовом отравлении акции McDonald's подешевели на 5,8%, сообщает CNBC.

В сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело по поводу массового отравления в Кабардино-Балкарии. В городе Баксан в больницы попали свыше 200 человек, в том числе более полусотни детей.

В октябре интернет запестрел жалобами россиян на симптомы отравления — многие связали это с употреблением в пищу зефира. Производитель заверил в безопасности своего продукта и пообещал доказать это через суд, однако приостановил продажи сладости до выяснения обстоятельств.