В Узбекистане решили сажать за квадробинг на 15 суток

Увлечение взрослых квадробингом в Узбекистане будет квалифицироваться по статье административного кодекса "Мелкое хулиганство". Об этом в среду, 23 октября, рассказали в узбекистанском Министерстве внутренних дел.

Как уточнили в ведомстве, квадробинг по указанной статье будет караться штрафом от трех до пяти базовых расчетных величин (эквивалентно сумме от 88,5 до 147 долларов США) или административным арестом на срок до 15 суток, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь республиканского Министерства внутренних дел Шохрух Гиясов рассказал, что в Узбекистане проводят беседы с родителями детей-квадроберов, предупреждая их об ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию подрастающего поколения. Поскольку дети не подлежат ответственности за квадробинг в силу малолетства, штрафовать будут их родителей.

Академик и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также считает, что отвечать за детей-квадроберов должны родители. Он отмечал, что "если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться", поскольку именно у родительницы в данном случае, скорее всего, "психиатрия какая-то".