"Ему путь везде закрыт": на оставшемся без работы Шепелеве поставили крест

Говорят, Дмитрий Шепелев снова сидит без работы. Шоумен перестал вести программу на федеральном канале, а также не обновляет два своих подкаста в Интернете. Почему популярный ведущий остался без работы на телевидении, точно неизвестно, но у отца Жанны Фриске Владимира, который был потенциальным тестем Шепелева, есть свое мнение относительно этой ситуации.

"Шепелев никогда нигде не удержится. Ему путь везде закрыт. Очевидно, что он скандальный человек, который не может ужиться ни с кем. У него даже друзей нет. Как профессионального ведущего его никто не воспринимает... Я беседовал с работниками нескольких каналов, они мне признались, что он высокомерный, понты кидает, а отдачи ноль", - заявил Владимир Фриске.

Отметим, что до сих пор Дмитрий не предоставил возможности Владимиру Борисовичу или его родным увидеться с внуком Платоном, единственным сыном Жанны. Однако и прятать ребенка он перестал. У Платона есть аккаунт в Сети.

"Даже Жанна мне говорила: "Не вижу в нем особого таланта", - сообщил отец ныне покойной певицы.

По мнению Фриске, Шепелев вообще мечтает построить карьеру за границей. Однако, убежден Владимир Борисович, у него нет шансов, передает Starhit со ссылкой на "Абзац".

"Шепелев мечтает попасть на Запад, но его там никто не возьмет... Он отвернулся от России, поэтому Россия отвернулась от него. Через полгода про него вообще забудут", - отрезал Фриске.