В Кремле рассказали, что Путин обсуждал тет-а-тет с лидерами стран БРИКС

Президент России Владимир Путин в первый день казанского саммита БРИКС провел беседы в формате "тет-а-тет" практически со всеми приехавшими политическими лидерами. Об этом в среду, 23 октября, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Как уточнил представитель Кремля, в этих приватных беседах обсуждались самые важные и чувствительные вопросы.

Во время неформального ужина "затронули и ряд тем, которые непосредственно касаются саммита БРИКС", а также украинский кризис. Кроме того, политики много говорили о Казани, Татарстане, об истории и о Волге — ее значении для русского человека, сообщает ТАСС.

Представитель генсека ООН Фархан Хак ранее объяснил, что организация считает участие в казанском саммите БРИКС очень важным, ведь теперь объединение представляет практически половину населения Земли.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отмечал, что "можно говорить о появлении двух полюсов" в виде БРИКС и G7, хотя "говорить о том, что они будут противостоять друг другу, бросать какие-то вызовы, я бы не стал".