Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил разработать до конца 2024 года еще один "план на войну". Он должен содержать информацию о том, что необходимо сделать для победы самой Украине, а не союзникам.

Как сообщает ВВС со ссылкой на источники, предполагается, что реализация такого плана на третий год войны должна позволить Украине выстоять.

При этом цель киевского режима — "сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны", заявил источник.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что большого энтузиазма вокруг "плана победы" Зеленского ни на заседании Совета ЕС, ни в штаб-квартире НАТО нет, поскольку ситуация на фронте очень сложная, а также "существует огромная усталость от войны".

При этом американский бизнесмен Илон Маск предупредил, что ситуация на Украине может обостриться из-за того, что Южная Корея планирует отправить группу разведчиков в зону боевых действий.