Сегодня в Казани - основной день саммита БРИКС, в котором принимают участие более 20 мировых лидеров, делегации из 36 стран и генеральный секретарь ООН. Главные темы - расширение международного объединения, развитие многополярного мира и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. Серию двусторонних встреч на полях саммита продолжает Владимир Путин.

До начала официальных мероприятий саммита БРИКС оставались считанные часы, а в аэропорт Казань продолжали прибывать самолеты с делегациями стран-участников объединения и приглашенные делегации.

Утром прилетели президент Объединённых арабских эмиратов, министр иностранных дел Бангладеш и министр экономики Малайзии. Эта страна намерена стать членом БРИКС на саммите в Казани, соответствующая заявка уже подана. Также сегодня прибывают и лидеры стран СНГ для участия в программе "аутрич / БРИКС+".

Ночью в Казани приземлился самолет генсека ООН Антониу Гутерриша. Участие главы Всемирной организации в саммите важно и необходимо, поскольку страны БРИКС представляют половину населения мира, сообщили в офисе генсека. На Западе такое решение ожидаемо раскритиковали, а на Украине оно и вовсе вызвало истерику. Но даже ангажированная западная пресса вынуждена признать: интерес к саммиту в Казани огромен, как и велико его значение для мировой политики и экономики.

В эти минуты на главной площадке саммита - в выставочном центре Казань-экспо проходит первое заседание глав государств БРИКС в узком составе. Кортежи делегаций прибывали с точностью буквально до секунды. Владимир Путин встречает лидеров БРИКС в зале для фотографирования. И строгое протокольно фото уже по традиции превращается в демонстрацию искренней дружбы, когда все начинают разговор по пути в зал.

В полдень участники БРИКС соберутся для переговоров уже в широком составе. В центре внимания актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, результаты совместной работы в рамках стратегического партнерства БРИКС.

Уже известно, что накануне страны объединения согласовали формулировку по Украине, которая войдёт в итоговую декларацию саммита в Казани. И это еще одно подтверждение близости взглядов стран БРИКС.

Также сегодня на полях саммита Владимир Путин проведет двухсторонние встречи с президентами Ирана, Турции и Венесуэлы.