Байден призвал "устранить и посадить под замок" Трампа

Чем ближе президентские выборы в США, тем более резкие заявления делают американские лидеры. Устранить Дональда Трампа и посадить его под замок, не смущаясь, призвал однопартийцев Джо Байден.

Но тут же, впрочем, добавил, что эти слова следует понимать в политическом смысле. Собственную несдержанность глава государства объяснил тем, что предстоящие выборы станут самыми важными в истории. А Трамп, по его мнению, опасен в любом случае: если выиграет - под ударом окажется демократия, если проиграет - в стране начнётся кровопролитие.

Тем временем, по последним опросам, рейтинг экс-президента снова растёт и превышает уровень поддержки Камалы Харрис на три процента. На предвыборном митинге Трампа в Северной Каролине о вступлении в Республиканскую партию публично заявила Тулси Габбард, бывший член Палаты представителей и экс-кандидат в президенты от демократов. Более половины избирателей - 55 процентов - готовы поддержать республиканца и в колеблющемся штате Пенсильвания.