В Москве обсуждают лечение онкологических заболеваний

Современные подходы в лечении раковых заболеваний обсуждают в эти дни в Москве. В Общественной палате открылся конгресс онкологических пациентов.

Масштабное мероприятие объединило сотни человек. Это представители профильных ведомств и депутаты, общественные деятели, ведущие врачи. Среди участников и те, кто столкнулся с тяжёлым недугом и члены их семей. Специалисты расскажут о последних достижениях, обсудят как повысить эффективность терапии и улучшить качество жизни пациентов.

"Очень важно, что пациенты на каждом таком мероприятии выдвигают новые задачи. В своё время у нас был очень актуален вопрос, и сегодня остаётся вопрос, связанный с первичной диагностикой онкопроцессов, вопросы, связанные с лечением, с клиникой. Сегодня, например, в течение последних лет поднимают вопросы, связанные с реабилитацией, с санаторно-курортным лечением, с качеством жизни пациентов", - говорит Николай Дайхес, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по здравоохранению.