На Украине вскрыли новую схему уклонения от службы в ВСУ. Фальшивые справки об инвалидности оказались у множества чиновников. А самые радикальные политики уже требуют снизить призывной возраст до 14 лет.

То, что на Украине казалось нормой, теперь разрослось до скандала государственного масштаба. Выяснилось, что украинские медики выдавали фальшивые справки об инвалидности. Конечно, не рядовым гражданам.

"Есть сотни таких фактов, очевидно, необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях", - заявил Владимир Зеленский.

Хмельницкой области более 60 прокуроров оказались инвалидами. Генпрокурор Украины после того, как информация попала в СМИ, быстро ушел в отставку. А медико-социальную экспертную комиссию, выдававшую справки, Зеленский вообще решил ликвидировать. Пока же СБУ устроили охоту на врачей.

"Буквально вчера СБУ поймала главу медико-социальной комиссии Николаевщины на коррупционных схемах для уклонистов. Во время обысков у нее обнаружили 450 тысяч долларов, ювелирные украшения, квартиры, оформленные на ее сына", - сообщил Артем Дехтяренко, представитель СБУ.

К слову, у сотрудников ТЦК взятки находили и в миллионы. Каждый подобный скандал вскрывает подробности родственных связей многих чиновников. Например, сын врача из Винницы, у которого нашли 13 квартир и "Теслу", работает у Зеленского советником по санкционной политике.

Родственниками оказались также глава МСЭК Хмельницкой области Крупа и депутат Верховной Рады Украины Стефанчук, который сейчас готов взять под личный контроль историю со справками. Впрочем, инвалидами на украинском фронте никого уже не удивить. А вот 14-летние с автоматами в руках - другое дело. К этому призвал накануне лидер партии "Братство", чем вызвал шок.

Но планка в массах уже опущена, а это верный признак того, что скоро мобилизационный возраст все-таки будет понижен. Ведь командиры жалуются на нехватку личного состава, а западные кураторы прямо требуют пойти на такой шаг. Зеленский же продолжает давить на партнеров: мол, пора и вам присоединиться к войне. В качестве аргумента использует тему северокорейской армии, которая якобы должна прийти на помощь России.

"Мы имеем информацию о подготовке двух бригад по 6000 человек из солдат КНДР. Это вызов. Важно, чтобы все партнёры не прятались от этого вызова", - заявил Зеленский.

Западные союзники, конечно, хотят, чтобы война продолжалась, но руками украинцев. Вот и генсек НАТО почти признал, что Зеленский раздувает из мухи слона: подтвердить переброску сил КНДР он не может. А альянсе точных данных на сей счёт также нет. Бывший главком ВСУ, а теперь посол в Британии, хвастается фотографией: побывал на выпуске украинских летчиков. Лондон подготовил 200 пилотов для Ф-16. А значит, Киеву собирают очередную партию помощи. Но некоторые европолитики уже не понимают смысла баснословного вливания денег в украинскую коррупционную дыру.

"Что делает украинское правительство касаемо европейских ценностей? Они отменили выборы, избавились от оппозиции, нарушают права независимых СМИ. И вы хотите отправить им еще больше денег? Все здесь притворяются, что все в порядке, – это должно прекратиться", - заявил Милан Ухрик, депутат Европарламента.

Киев упирается, но постепенно начинает торговаться. Зеленский в интервью Financial Times заикнулся, что первым шагом к завершению горячей фазы войны может стать прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Другими словами, зима для украинцев будет очень сложной.