Стала известна причина тайного приезда в Россию матери Королевой Людмилы Порывай

О том, что Людмила Порывай прибыла из США в Россию, стало известно благодаря Наташе Королевой. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала несколько видео, на которых запечатлена мама Люда (так пользователи в Сети зовут родительницу певицы). Отметим, что в России Порывай бывает крайне редко. Она давно живет в Америке. Кстати, там же находится и ее старшая дочь Ирина. Лишь время от времени вся семья воссоединяется, причем в основном в США. У Наташи Королевой там тоже есть недвижимость.

Говорят, мать "русалки" отечественной эстрады прилетела в Москву, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа Мелиссой Фокс (настоящее имя Анна Волынкина). Напомним, что Людмила Порывай должна была присутствовать на свадьбе влюбленных, которая состоялась в конце августа, однако заболела и отменила поездку. Сейчас у нее наконец появилась возможность воссоединиться с младшей дочкой и ее семьей.

Неизвестно, как Людмила Порывай отнеслась к тому, что избранницей любимого внука стала бывшая стриптизерша. Но не секрет, что в свое время она крайне негативно воспринимала второго мужа Наташи, стриптизера Сергея Глушко. Профессор музыки, дирижер, она очень гордилась, когда Королева состояла в браке с Игорем Николаевым. Впрочем, сейчас Мелисса занимается визажем и, судя по обнародованным кадрам, в семье царит полная идиллия.