Зрители ТВЦ за сутки смогли средства на лечение 12-летнего Льва Сочнева

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 12-летнего Льва Сочнева. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик борется с редким и смертельным заболеванием - ювенильным миеломоноцитарным лейкозом. Он уже перенёс курс мощной химиотерапии, множество тяжёлых процедур. Но болезнь не отступает. Льву срочно необходимы: пересадка костного мозга, препараты поддерживающей терапии, а также оплата активации донора. И благодаря вам у семьи есть деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

