Путин описал суть БРИКС тремя тезисами

Президент России Владимир Путин определил курс стран БРИКС и влияние организации на мировую стабильность.

Главные тезисы БРИКС – это равенство, добрососедство и взаимное уважение, заявил российский лидер в ходе своего выступления на саммите БРИКС в узком составе. Сюда же относится утверждение высоких идеалов дружбы и благополучие.

"Не на словах, а на деле проявляют (участники БРИКС - прим. ред.) ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем", - отметил Путин (цитата по ТАСС).

Ранее президент России выступил с предложением сформировать список стран - партнеров БРИКС и зафиксировать это в итоговой декларации саммита.