Собянин: На месте части промзоны Соколиная Гора появится современный квартал

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории части производственной зоны Соколиная Гора.

В настоящий момент большую часть территории промзоны занимают склады и другие постройки. В скором времени здесь появится современный квартал по программе комплексного развития территорий (КРТ), включающий в себя жилые дома, школу, детский сад, а также культурно-досуговый и торговый центры

Будет реорганизована территория площадью 23,99 гектара - вдоль улицы Буракова между шоссе Энтузиастов, проспектом Буденного и железнодорожными путями МЦД-3, написал в своем telegram-канале Соябнин.

Не останется без внимания и прилегающая территория - власти планируют реконструировать 2,2 километра прилегающих дорог, озеленить территорию площадью 3,27 гектара, построить распределительный пункт и девять трансформаторных подстанций.

"Реализация проекта позволит создать комфортные условия для проживания около 3,4 тысячи человек и даст городу более трех тысяч новых рабочих мест", - подчеркнул мэр.