Актер Дмитрий Ульянов рассказал о конфликте в семье и разводе

Дмитрий Ульянов один из самых востребованных актеров в отечественной киноиндустрии. В основном артисту доставались однотипные роли, но с возрастом он стал получать разные предложения. Тем не менее, актер тщательно следит за внешностью, поэтому сложно поверить, что Дмитрию 26 октября исполнится 52 года. Из них 21 год артист состоит в счастливом браке. Его супруга Юлия в прошлом, кстати, тоже работала в кино. Она была гримером.

"Так вышло, что у нас с ней одинаковый взгляд на семью: считаем, что она должна быть одна и навсегда. Так жили наши родители и так живем мы. Уважаем друг друга и интересы друг друга. В семье всегда надо помнить, что твоя вторая половина — другой человек. Это надо учитывать и держать некую дистанцию: не растворяться в человеке и не пытаться растворить его в себе", - раскрыл секрет счастливого брака Ульянов.

Актер рассказал о конфликте в семье и разводе. По его мнению, это бывает, когда люди пытаются под себя переделать партнера, хотят, чтобы их вторые половины думали и поступали, как они. Ульянов убежден, что это неверный путь развития отношений.

"У всех должны быть свои интересы и своя жизнь. Да, мы с женой давно вместе и любим друг друга, но также нам есть, чем заняться за пределами брака: работа, увлечения, друзья. И, кстати, хочется заступиться за коллег по цеху: артисты разводятся не чаще непубличных людей. Но в силу того, что мы постоянно на виду, так и кажется, что мы то и дело разводимся, ругаемся, пьянствуем… А это не так. У врачей и учителей происходит то же самое, просто о них не пишут в СМИ", - рассказал актер в беседе с "Теленеделей".