Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что посла России Сергея Андреева могут выслать из Варшавы.

Как напомнила чиновница в своем Telegram-канале, этот тот самый посол Андреев, на которого в Польше во время возложения цветов к памятнику советским солдатам, освободившим польский народ от нацистской Германии, "напали местные вурдалаки и облили красной краской".

При этом, угрожая выслать российского дипломата, Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии за причиненный за годы Второй мировой войны ущерб.

Резюмируя, Захарова отметила: "К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой".

В мае Польши ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по своей территории. Всем, кроме посла Андреева, разрешено перемещаться только внутри столичного региона (Мазовецкого воеводства).

Также Сикорский заявил, что вопрос о том, имеет ли Россия право на статус постоянного члена Совета Безопасности ООН, является спорным. По его словам, "Россия — можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза".