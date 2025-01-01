Россия и Белоруссия согласовали замысел учения "Запад-2025"

Министерства обороны Белоруссии и России одобрили в среду, 23 октября, в Минске замысел стратегического учения "Запад-2025". Об этом рассказал руководитель белорусского военного ведомства Виктор Хренин.

Как уточнил министр, стороны "утвердили основные подходы к подготовке проведения данного учения", в том числе одобрен его замысел. Эти маневры станут главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году.

Министерство обороны России сообщило в своем Telegram-канале, что глава ведомства Андрей Белоусов, прибывший с рабочим визитом в Минск, подчеркнул, что "мы продолжаем активно укреплять военное сотрудничество наших стран".

Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства, которые уже провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, рассказал Белоусов.

Ранее сообщалось, что Силы самообороны Японии и ВС США начали проведение крупномасштабных совместных учений Keen Sword, которые проводятся каждые два года. На этот раз к учениям присоединятся ВС Австралии.