Семья собралась вокруг больного отца Киркорова: певец сообщил неутешительную новость

На днях в Сети появилась информация о плохом состоянии 92-летнего отца Филиппа Киркорова Бедроса. Якобы артист пожаловался на неважное самочувствие: слабость, отечность ног, из-за чего не может передвигаться без опоры. Говорят, это все осложнения на фоне проблем с сердцем. Отметим, что в прошлом месяце Бедрос Киркоров лежал в больнице и с тех пор находится под неусыпным медицинским наблюдением.

"Отец слаб", - выдал неутешительную новость Филипп Киркоров, отметив при этом, что тот находится дома.

Вся семья собралась вокруг больного Бедроса и старается поддерживать его. Филипп рассказал, что после выписки отца из клиники лично общался с главврачом.

"У Бедроса такой почтенный возраст, когда любая инфекция, любая больничная история сразу на нем сказывается , но мы стараемся быть рядом. Дети, семья и любимые люди. Мы поддерживаем его", - сообщил поп-король "МК".

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