Главная тыковка: толстенький кот Крошик готовится к Хэллоуину

Похудевший уже на три килограмма пермский кот Крошик готовится отмечать Хэллоуин. Умилительные фотографии появились в Telegram-канале руководителя реабилитационной клиники, в которой пухляш проходит лечение.

"Главная тыковка", - подписала снимки Екатерина Бедакова.

Крошик запечатлен лежащим в огромном оранжевом кресле-мешке среди тыкв и других "хэллоуинских" атрибутов - паутины и паучков. Сам худеющий кот, судя по выражению его мордочки, не очень рад празднику. Впрочем, как и всегда.

История очень толстого кота из Перми прогремела на весь интернет в начале сентября. Крошик жил в одной из пермских больниц, сотрудники которой, не скупясь, кормили кота остатками больничного рациона. Когда 17-килограммовому животному стало трудно двигаться, забили тревогу и обратились к волонтерам.

Благодаря ветеринарам Крошик уже сбросил почти три килограмма. Тем не менее, путь к полному выздоровлению еще очень долог. Помочь котику можно через Telegram-канал пермского приюта.