Российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Войска группировки "Центр" взяли село Николаевка, а войска группировки "Южная" - село Серебрянка, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Серебрянка - село на южном берегу реки Северский Донец, к востоку от города Северск.

За прошедшие сутки противник потерял свыше 1250 военнослужащих в зоне СВО.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли под контроль населенный пункт Новосадовое в ДНР.