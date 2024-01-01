Казахстан объяснил запрет ввоза пшеницы из России

Власти Казахстана решили установить запрет на ввоз пшеницы из стран ЕАЭС, в том числе из России, до конца 2024 года, ради стабилизации цен на внутреннем рынке. Об этом в среду, 23 октября, рассказал заместитель премьер-министра республики Серик Жумангарин.

По словам политика, "мы до этого вводили временные ограничения, то есть позволяли эту пшеницу ввозить, но только тем, кто занимается ее переработкой или птицефабрикам".

Однако этот метод не сработал, поскольку "пшеница завозится под различными предлогами, а затем реэкспортируется" и "идет по серым схемам, по цене ниже любой мыслимой себестоимости", что только "вносит сумятицу в экспортные отправки", цитирует Жумангарина ТАСС.

Россия полностью обеспечивает себя большинством продуктов и, несмотря на санкции, отечественный агропром активно продвигает сельхозпродукцию на экспорт. В частности, Россия является мировым лидером по экспорту пшеницы. Глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что до 2030 году объемы поставок сельскохозяйственной продукции за рубеж должны вырасти на 50%.

В августе эксперты Общественной палаты в Москве обсудили борьбу с западными экономическими ограничениями и ключевые достижения России в области импортозамещения. Они отмечали, что российскую продукцию АПК импортируют более 160 государств.