Евросоюз может создать собственную разведку

Евросоюзу необходимо создать полноценный разведывательный орган для противостояния внешним угрозам и реагированию на шпионаж в пределах собственных границ. Об этом говорится в проекте доклада бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё, подготовленного по поручению главы Еврокомисcии Урсулы фон дер Ляйен.

Как пишет Bloomberg, в докладе отмечается, что из-за отсутствия у ЕС собственной разведки чиновники анализируют общедоступные источники и полученную от отдельных стран информацию.

Однако это ограничивает возможности выявления потенциальных угроз и реагирования на них, поэтому целесообразно сформировать собственную разведку Евросоюза, полагает Ниинистё. Он предложил расширить полномочия Разведывательного и ситуационного центра Евросоюза, включив в них сбор разведданных с помощью дипломатических представительств ЕС.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил сформировать европейскую "тяжелую бригаду" войск для быстрого реагирования на события в соседних с ЕС регионах без участия США. До того польский политик заявлял, что в ЕС появится "Европейский легион".

В феврале председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует сделать Вооруженные силы и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей.