После скандала с Глюкозой оказалась под ударом Савичева

В Сети не утихает шумиха вокруг певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова), которая накануне, 22 октября, была оштрафована на пять тысяч рублей. Артистка отказалась пройти медосвидетельствование в столичном аэропорту. Правоохранители сочли, что певица находится под воздействием наркотиков. В свою очередь, Наталья предоставила видео происходящего в аэропорту. Она утверждает, что была "чиста", просто устала после перелета и съемок. А от медосвидетельствования отказалась, потому что это якобы было "незаконно".

Певица утверждает, что вся эта ситуация спланирована неким влиятельным человеком, мечтающим уничтожить ее карьеру. Меж тем приятельница артистки, журналистка, ведущая Ксения Собчак заявила, что после истории с Глюкозой под ударом оказалась ее коллега Юлия Савичева.

"Такая же кампания начинается против Юлии Савичевой. Даже интересно, ей что пришьют? Раздвоение личности? Квадробинг? Недостаточно детей — одна дочь, а надо три, повышать рождаемость? Будем наблюдать. Нет ничего хуже, чем постоянно мстить и скандалить с бывшим подопечными", - высказалась Ксения Собчак в своем официальном телеграм-канале.