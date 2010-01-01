В Москве трое детей пострадали при пожаре в квартире

Трое детей пострадали при пожаре в многоэтажном доме на юге Москвы.

ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме на Варшавском шоссе утром 23 октября. Загорелись личные вещи и мебель в квартире на третьем этаже. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, передает МЧС. Как сообщил "Московский Комсомолец", очаг находился на кухне в и коридоре.

Пострадавшие – дети в возрасте двух месяцев, 7 и 9 лет. Они получили отравление продуктами горения. Несовершеннолетних отвезли в Филатовскую детскую больницу. Кроме того, сотрудники МЧС вывели из дома еще пятерых детей.

Причины пожара выясняются. СМИ пишут, что мальчик 7 лет случайно поджег шторы, пока играл с зажигалкой. Всего в квартире проживают шестеро детей – трое старших были в школе. Их воспитанием в одиночку занимается 31-летняя женщина.