Путин указал на качественные перемены в мировой торговле и экономике

Мировая торговля и глобальная экономика существенно меняются. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в среду, 23 октября, когда в Казани проходит второй день саммита БРИКС.

Российский лидер назвал позитивным фактором то, что центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков. При этом формируется многополярная модель, которая запускает новую волну роста прежде всего за счет Глобального Юга и Востока, а также государств БРИКС.

При этом экономики стран БРИКС демонстрируют высокий уровень устойчивости благодаря взвешенной политике их руководителей, подчеркнул Путин.

Президент России также отметил, что доля стран БРИКС в мировой экономике по паритету покупательной способности уверенно превышает долю государств "Большой семерки" (G7), сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия не стремится перестроить мир, а возникновение новых центров силы является естественным процессом, на который наша страна должна соответствующим образом реагировать.

Как отмечал спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, многие государства понимают, что "за БРИКС, который уже стал крупнейшим экономическим центром, — будущее", а время гегемонии Вашингтона и Брюсселя заканчивается.