Песков опроверг слухи о расколе в БРИКС

Сообщения о якобы имеющем место расколе среди членов БРИКС не соответствуют действительности. Такое заявление сделал в среду, 23 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул в интервью НТВ, что "в БРИКС никто не сотрудничает против кого-то", напротив — "все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов".

Песков также заверил, что Турция вполне может присоединиться к БРИКС, будучи членом НАТО, это и делает объединение привлекательным, у Москвы "каких-то возражений тут нет".

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Владимир Путин в первый день казанского саммита БРИКС провел беседы в формате "тет-а-тет" практически со всеми приехавшими политическими лидерами. При этом обсуждались самые важные и чувствительные вопросы.

При этом желающих примкнуть к БРИКС немало, 13 стран хотели бы приобрести статус партнеров блока. Однако Казахстан воздерживается от подачи заявки. В Кремле заявили, что уважают выбор своего стратегического партнера и союзника.