Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье

Рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) задержали в подмосковной Апрелевке. Сообщается, что сегодня, 23 октября, рано утром рэпер приставал к девушке, которая не стала этого терпеть и связалась со своим братом, чтобы он ее защитил. В результате мужчины сцепились. В ходе драки Долматов попал своему оппоненту по уху, а также повредил собственную руку. Пострадавший, в свою очередь, снял побои, написал заявление на артиста, и обоих доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств, передает телеграм-канал SHOT.

Напомним, что несколько месяцев назад Алексей Долматов тоже неудачно подрался, но тогда все происходило в Таиланде. Артист сам рассказал о случившемся. По его словам, на него напал новый возлюбленный его бывшей жены Юлии Королевой.

Кстати, сейчас Алексей Долматов старается поддерживать хорошие отношения и с Юлией и с другой экс-супругой Айзой. Отметим, что у обеих от рэпера по ребенку.