За сутки потери украинской армии на курском направлении составили 280 военнослужащих.

Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны России. Общие потери армии неприятеля с начала августа превысили 25,9 тысячи человек и более 2,4 тысячи единиц техники.

За минувшие сутки ВС России нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

Также отражены две контратаки противника в направлении Плехово и Покровского, а также сорваны три попытки контратак в направлении Зеленого Шляха.