Белоусов допустил применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Минска

Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Об этом заявил глава военного ведомства Андрей Белоусов на заседании совместной Коллегии министерств обороны двух стран.

Он подчеркнул: в текущем году натовцы провели серию крупнейших со времён холодной войны учений, на которых отрабатывали сценарии полномасштабного конфликта с Россией и её союзниками. Изменения военно-политической обстановки вынуждают реагировать на эти угрозы.

"В том числе предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства. В настоящее время завершается подготовка Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях военной безопасности. И новой Концепции безопасности России и Белоруссии", - заявил Белоусов.