Кардиохирурги Склифа спасли пациентку с острым расслоением аорты

Четыре часа сложнейшей операции. Кардиохирурги НИИ им. Склифосовского спасли пациентку с острым расслоением аорты. Женщина почувствовала себя плохо на работе - резкая боль пронзила её шею и поясницу. Сначала решили, что это инфаркт, но оказалось, что всё намного хуже и счёт идёт на минуты.

Это без преувеличения момент второго рождения. Кровообращение в организме пациентки, остановленное на 16 минут, приходит в норму. Сердце бьётся, как раньше. Жизнь спасена.

"Была выполнена операция протезирования восходящего отдела аорты. Угроза разрыва аорты устранена", - отметил Алексей Ковалёв, заведующий кардиохирургическим отделением №2 НИИ им. Н.В. Склифосовского.

4,5 часа сложнейшей операции позади. Врачи результатом довольны. Хотя еще некоторое время назад бригада кардиохирургов была в невероятном напряжении. Расслоение аорты - один из самых сложных случаев: когда всё тяжело и непредсказуемо. Словом, вызов.

"Это жизнеугрожающая патология в виде разрыва внутренней стенки аорты и с направлением тока крови между слоями. Если бы наружный слой аорты не удержал, это была бы моментальная смерть", - сообщил Алексей Ковалёв.

Это прекрасно осознавала и сама пациентка - тоже врач со стажем. Когда Мадина услышала диагноз, попрощалась с родными.

Мадине стало плохо на работе. Коллеги, заподозрив инфаркт, оказали первую помощь. "Ощущение кинжальной боли. Как будто я проглотила какой-то огненный шар. Который прошёл у меня по задней поверхности спины и где-то ушёл в обе почки", - рассказала она.

Скорая отвезла в стационар. КТ аорты показало одно из самых грозных осложнений гипертонической болезни - расслоение аорты. По статистике, при такой патологии в течение двух суток погибают более 80% пациентов - потому счёт шёл на минуты. Чуть больше чем через полчаса Мадина была на операционном столе в Склифе.

"У пациентки аорта расслоилась от аортального клапана и непосредственно до бифуркации - до подвздошных артерий. Всю аорту заменить невозможно в данной ситуации, поэтому пациентке меняется восходящий отдел и частично дуга аорты", - рассказал Владислав Селяев, кардиохирург НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Мадине установили протез, не требующий приёма дополнительных лекарств. И уже готовят к выписке. После восстановления пациентка сможет вернуться к привычной жизни.