Собянин поздравил агентство ТАСС со 120-летием

Сергей Собянин в среду посетил редакцию ТАСС и поздравил её коллектив со 120-летием агентства.
Организация была создана в царской России в сентябре 1904 года под названием "Санкт-Петербургское телеграфное агентство". А спустя 20 лет оно получило своё нынешнее имя, став после этого главным информационным органом страны.
Мэр Москвы познакомился со работой журналистов. Сотрудники показали, как к ним поступают новости со всего мира, как их редактируют, а потом публикуют на сайте и в бегущей строке на фасаде главного здания ТАСС.
"Спасибо за то, что вы информируете москвичей очень подробно о том, что делается в Москве, для нас это тоже очень важно. Целая страна, огромное количество событий и от того, как они подаются, своевременно и эффективно, зависит мироощущение граждан, которые здесь проживают, которые пользуются городскими услугами, которые заглядывают в будущее и иногда с волнением думают, а что дальше будет, а что с нами будет. И вот роль журналистики и ваша, конечно, здесь неоценима. Показать, рассказать, спрогнозировать, объективно довести информацию, очень важно. Спасибо вам большое", - сказал Собянин.