Собянин поздравил агентство ТАСС со 120-летием

Сергей Собянин в среду посетил редакцию ТАСС и поздравил её коллектив со 120-летием агентства.

Организация была создана в царской России в сентябре 1904 года под названием "Санкт-Петербургское телеграфное агентство". А спустя 20 лет оно получило своё нынешнее имя, став после этого главным информационным органом страны.

Мэр Москвы познакомился со работой журналистов. Сотрудники показали, как к ним поступают новости со всего мира, как их редактируют, а потом публикуют на сайте и в бегущей строке на фасаде главного здания ТАСС.