Сдать ненужную одежду: в Москве появились экоточки

Избавиться от хлама стало проще. Для этого в Москве появились экоточки. Карта с адресами более 200 пунктов по сбору вторсырья уже опубликована на портале mos.ru с графиком работы и другой полезной информацией.

Это новый проект и он будет расширяться, так что позже в столице появятся и экоточки по сбору батареек, градусников и шин. Пока же вот в такие пункты можно принести только текстиль.

"Всё собранное сортируется по типу материала. Их, как правило, измельчают и делают вторичные ткани, которые дальше можно использовать для производства опять одежды, сумок, каких-то предметов быта. Некоторые благотворительные фонды отбирают особо хорошо сохранившиеся вещи, чтобы использовать их в целях благотворительности - в церковь отдавать или нуждающимся людям", - сообщила Юлия Урожаева, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.